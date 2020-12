Pubs, restaurants, bioscopen en musea moeten de deuren sluiten in Londen

Londen en delen van het zuidoosten van Engeland bereiden zich voor op het hoogste alarmniveau omdat het aantal coronabesmettingen opnieuw sterk stijgt. De nieuwe maatregelen gaan woensdag om middernacht van kracht, meldde de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock in het parlement.

Als het hoogste alarmniveau van kracht is, moeten hotels, pubs en restaurants de deuren sluiten. Restaurants kunnen enkel nog afhaalmaaltijden aanbieden. Ook alle culturele plaatsen, zoals bioscopen, theaters en musea, moeten toe. Scholen, winkels, schoonheidssalons en kapsalons mogen wel open blijven.

Wie kan, moet zo veel mogelijk thuis werken en de bevolking moet niet-essentiële verplaatsingen vermijden. De sociale contacten worden beperkt. Zo mag je binnens- of buitenshuis niet afspreken met iemand van een ander gezin.

De burgemeester van Londen Sadiq Khan had eerder al gewaarschuwd dat een dergelijke beslissing “catastrofaal” zou zijn voor de horecasector, zeker in deze eindejaarsperiode. Maar volgens Hancock zijn de maatregelen noodzakelijk. Niet alleen voor de gezondheid van de bevolking, “maar ook omdat we gezien hebben dat snelle actie meer schade en langer durende problemen kan vermijden”, zegt hij.

Omdat er veel besmettingen zijn op middelbare scholen, heeft de regering sinds vorige week een grootschalige testcampagne opgezet bij jongeren tussen de 11 en 18 jaar in 7 van de 32 arrondissementen in Londen in bepaalde delen van Essex en Kent. In twee wijken van Londen, Greenwich en Islington, zijn alle scholen gesloten.

Nog volgens Hancock is in Groot-Brittannië een nieuwe tak van Covid-19 ontdekt, wat geleid heeft tot de “snelle stijging” in het zuidoosten van het land. Het is “zeer onwaarschijnlijk” dat de nieuwe variant, die nog onderzocht wordt, de impact van het vaccin zal verminderen, zei hij nog.