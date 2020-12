Slag om Amerikaanse Senaat in Georgia gestart

De inwoners van de Amerikaanse staat Georgia kunnen sinds maandag stemmen voor de twee tussentijdse verkiezingen van 5 januari. De uitslag zal bepalen wie het overwicht krijgt in de Senaat en daarmee het machtsevenwicht in Washington in een definitieve plooi leggen.

De Democraten moeten de twee zetels binnen rijven om tot 50 zetels te komen ten opzichte van de Republikeinen, die momenteel nog de meerderheid hebben. Bij een 50/50-verdeling in de Senaat, heeft toekomstig vicepresident Kamala Harris volgens de Amerikaanse grondwet de doorslaggevende stem.

Omdat geen van de kandidaat-senatoren meer dan 50 procent van de stemmen haalde bij de verkiezing van 3 november, moeten de kiezers van de zuidoostelijke staat opnieuw naar de stembus op 5 januari.

Warnock vs. Loeffler

“Vandaag is de eerste dag waarop je vervroegd kan stemmen, dus Georgia, doe je schoenen aan en ga stemmen”, tweette de Democratische kandidaat Raphael Warnock, die het opneemt tegen de Republikeinse Kelly Loeffler.

De zwarte predikant, die de diensten verzorgt in de voormalige kerk van Martin Luther King in Atlanta, verraste in de eerste ronde door meer 300.000 stemmen te halen dan de zittende senator. Loeffler, een fervente aanhangster van Donald Trump, moest ook afrekenen met een Republikeinse tegenkandidaat.

Osoff vs. Perdue

In de andere verkiezing eindigde voormalig onderzoeksjournalist Jon Osoff bijna gelijk (88.000 stemmen minder) als de zittende Republikein David Perdue, die ervan verdacht wordt in het begin van de pandemie vertrouwelijke informatie misbruikt te hebben om te speculeren op de beurs.

Op papier maken de Republikeinen meer kans maar de Democraten hebben een jonger en diverser electoraat in Georgia. Zij schepten ook moed uit de overwinning van Joe Biden in hun staat, die sinds 1992 niet meer voor een Democratische presidentskandidaat had gestemd. Biden zakt overigens dinsdagavond af naar Atlanta om de twee Democratische kandidaten te steunen.