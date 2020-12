Nederlandse premier Rutte kondigt (onder luid gejouw) harde lockdown aan: “Land gaat vijf weken op slot”

In Nederland geldt vanaf dinsdag een verregaande lockdown. Dat heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt in een verklaring die live werd uitgezonden op de Nederlandse televisie. Zo goed als alles moet tot en met 19 januari dicht: onder meer scholen, niet-essentiële winkels, musea, kapsalons en theaters moeten de deuren sluiten.

Nederland gaat voor zeker vijf weken “op slot”. Dat is nodig om het aantal contacten tussen mensen tot een minimum te beperken en zo de verspreiding van het coronavirus te stoppen, zei Rutte vanuit het Torentje, waar zich de werkplaats van de regeringsleider bevindt. Het is nog maar de tweede keer dit jaar dat Rutte van daaruit een toespraak over de coronacrisis houdt. Volgens verslaggevers wil de regering zo het belang van de toespraak beklemtonen.

LEES OOK. Waarom Nederland in harde lockdown gaat (en België niet): “Eigenlijk net minder streng dan wij” (+)

“Zonder contact kan het virus niet overspringen”, aldus de premier. “De rek is er echt uit, en dan moet het griepseizoen nog beginnen”, aldus Rutte over de opleving van het virus momenteel. Dat maakt de verzwaring van de maatregelen noodzakelijk, aldus de premier.

“Sluiten alle plekken waar mensen samenkomen”

De premier vatte de maatregelen eenvoudig samen: “We sluiten alle plekken waar mensen samenkomen”. Vanaf dinsdag moeten vrijwel alle publiek toegankelijke ruimtes dicht. Zo sluiten alle scholen, van het lager tot het universitair. Kinderopvang kan alleen nog als de ouders een essentieel beroep hebben. Alleen essentiële winkels blijven open. Het gaat om voedingszaken, markten en wasserijen. Afhalen en bezorgen is bij andere winkels wel mogelijk. Ook bibliotheken gaan dicht. Hotels mogen openblijven, maar geen eten meer serveren, want volgens Rutte gingen mensen gewoon op hotel om te eten.

LEES OOK. En plots is het omgekeerd: “België duldt geen toestroom van Nederlandse kooplustigen” (+)

Daarbij komt dat ook het aantal contacten verder wordt beperkt. Terwijl Nederlanders tot dusver drie mensen thuis mogen ontvangen, worden dat er voortaan twee. Voor Kerstmis geldt er wel een uitzondering voor drie personen. “Het wordt een sobere Kerst”, aldus Rutte. Buiten samenkomen mag met maar twee volwassenen meer, grotere samenscholingen zijn niet meer toegestaan.

Bovendien geldt er een negatief reisadvies tot half maart. In de week van 12 januari zal dan een persconferentie volgen over de periode die volgt na 19 januari, het einde van de lockdown.

Stormloop

Het gaat over de meest ingrijpende maatregelen die Nederland heeft gekend in de coronacrisis. De maatregelen gaan om middernacht al ingaan, om een stormloop op winkels dinsdag te voorkomen. Enkel scholen krijgen tijd tot woensdag om daarna over te stappen naar afstandsonderwijs.

LEES OOK. Over de koppen lopen in Nederlandse winkelstraten na nieuws over lockdown

Nadat het nieuws over een mogelijke strenge lockdown maandagmiddag uitlekte, nam de drukte in de winkelstraten toe. In verschillende grote steden stonden rijen mensen aan te schuiven aan de winkels. Ook bij de kappers was het drukker dan normaal, en werd er zelfs extra personeel ingezet.

Drukte in Eindhoven maandagnamiddag. Foto: EPA-EFE

Tegenstanders

Een klein groepje tegenstanders liet met gejouw en gefluit verstaan wat ze vonden van de maatregelen. Rutte speelde daarop in door te melden dat “het coronavirus geen onschuldige griep is, wat de demonstranten hier buiten nog steeds lijken te denken”, klonk het. “Door het virus moesten al 30.000 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis, waaronder 6.000 op intensive care.”

Stijgend aantal besmettingen

De strengere maatregelen zijn het gevolg van de toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland sinds begin deze maand. De afgelopen dagen werden weer meer dan 9.000 gevallen per dag gemeld. Zondag ging het bijna om 10.000 nieuwe besmettingen, een ruime verdubbeling vergeleken met enkele weken geleden.