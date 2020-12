De Nederlandse premier Mark Rutte maakte maandag bekend dat zijn land opnieuw in lockdown gaat om het oprukkende coronavirus te bestrijden. Onder andere musea en scholen moeten de deuren sluiten, maar ook niet-essentiële winkels gaan vanaf dinsdag onverbiddelijk dicht. Heel wat Nederlanders wilden daarom vandaag nog snel inkopen doen, waardoor het in heel wat winkelstraten over koppen lopen was.