Leander Dendoncker verlengt contract tot 2023 bij Wolverhampton

Leander Dendoncker (25) heeft maandag een nieuw contract ondertekend bij Wolverhampton Wanderers. De Rode Duivel ligt nu vast tot 2023, met een optie voor een extra seizoen.

Dedoncker ruilde in de zomer van 2018 Anderlecht voor de Wolves, het eerste seizoen op huurbasis. De controlerende middenvelder is een vaste waarde in het elftal van coach Nuno Espirito Santo. Dit seizoen miste hij nog maar één competitiewedstrijd. Vorig seizoen was de twaalfvoudige Rode Duivel goed voor zes goals in 57 wedstrijden.

“Ik ben blij dat ik langer kan blijven en mijn contract kan verlengen”, reageert Dendoncker. “Dit is mijn derde seizoen en tot dusver is het prachtig geweest, zowel voor mezelf, de club, de fans, de spelers, iedereen. Dit is een heel mooie plaats om te zijn en te werken. Ik ben gelukkig op en naast het veld, en dus heel tevreden dat ik langer kan blijven.”