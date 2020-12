Stad Brussel geeft groen licht voor permanent reuzenrad op Poelaertplein

Brussel - De gemeenteraad van de stad Brussel heeft maandag groen licht gegeven voor de komst van een permanent reuzenrad op het Poelaertplein. Er volgt nu een oproep tot kandidaturen, maakte Brussels schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI) bekend.

In september 2019 streek er voor het eerst een reuzenrad neer op het Poelaertplein. Sindsdien vonden verschillende testfases plaats en die werden als zeer positief ervaren, klinkt het. De gemeenteraad gaf nu haar goedkeuring om een volgende stap te zetten naar een permanent verblijf van de metershoge attractie die een uitzicht biedt over de hoofdstad.

“Het reuzenrad heeft meer dan haar plaats in onze stad, want ze zorgt voor de verbinding tussen de hoog- en de laagstad. En ze zorgt ervoor dat alle Brusselaars de stad vanuit een ander perspectief kunnen ontdekken. Tijdens de relanceperiode in 2021 zal de attractie ook een toeristische meerwaarde betekenen”, gelooft schepen Maingain.

De oproep tot kandidaturen is open tot 28 februari 2021. Na de selectie van een beheerder, zal deze nog een stedenbouwkundige vergunning moeten aanvragen om het reuzenrad te kunnen installeren op het Poelaertplein.