Pairi Daiza moet resort sluiten voor eindejaarsperiode: “Onbegrijpelijk”

Dierenpark Pairi Daiza heeft besloten om haar hotels in het park te sluiten tijdens de eindejaarsperiode. Volgens het park was die beslissing onvermijdelijk, omdat “een advies van het Nationaal Crisiscentrum dat pas deze maandagochtend in de bus viel verbood het park open te stellen voor hotelgasten”.

Pairi Daiza had naar eigen zeggen op 1 december nochtans nog groen licht gekregen van de lokale autoriteiten om het resort (waar zo’n 400 personen kunnen verblijven) te openen, en kon dat mits bepaalde zelfopgelegde voorwaarden ook perfect veilig verlopen.

Het park noemt het opgelegde verbod dan ook onbegrijpelijk: “Elke hotelgast zou maar liefst 120 vierkante meter ter beschikking hebben. Bovendien is maskerdracht verplicht wanneer social distancing niet gerespecteerd kan worden. Waarom zou het in deze omstandigheden voor 400 hotelgasten in een park van 70 hectare minder veilig zijn dan omgeven door duizenden andere op de zeedijk of in een winkelstraat? Deze sluiting laat een bittere nasmaak achter”, klinkt het dan ook.

Alle gereserveerde overnachtingen voor de eindejaarsperiode worden verplaatst naar een nieuwe datum in het seizoen 2021, meldt Pairi Daiza. “We zullen er alles aan doen om hen later een onvergetelijke ervaring aan te bieden, om samen met ons de teleurstelling door te spoelen”, aldus het park.