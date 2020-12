Het verhaal van een moeder die haar onwaarschijnlijke zoektocht naar haar ontvoerde dochter bekocht met haar leven

2020 wordt een triest recordjaar in Mexico, met meer moorden dan ooit tevoren. Het toenemende geweld van drugskartels en bendes kidnappers is overal in het land voelbaar. Dat bleek net nog met de moord op een ontvoerde 14-jarige jongen in San Fernando, de stad waar Miriam Rodriguez haar onwaarschijnlijke strijd na de ontvoering van haar dochter met de dood bekocht.