Brokkenpiloot (29) opgepakt die ravage aanrichtte en moeder met kind (4) carjackte: “Hij reed rond in een geleende wagen”

Rijkevorsel - De politie heeft in Antwerpen een 29-jarige man opgepakt die ervan verdacht wordt de chauffeur te zijn, die zaterdagavond in Rijkevorsel twee zware verkeersongevallen veroorzaakte waardoor twee jonge mensen in het ziekenhuis liggen. Daarna zou hij een wagen hebben gecarjackt, met nog een moeder en een kleuter (4) aan boord. Het was de nummerplaat van de auto die hij achterliet, die de politie op zijn spoor zette.

De man werd maandagavond opgepakt in Antwerpen, op zijn vaste adres. De 29-jarige man is van Oost-Europese afkomst, en zou al een tijd in ons land verblijven. Hij heeft al een resem overtredingen op zijn naam staan. Wat hem zaterdagavond bezield heeft, en waarom hij op de vlucht sloeg, is onduidelijk. Hij wordt op maandagavond verhoord door de politie.

De brokkenpiloot richtte zaterdagavond een ware ravage aan. Rond 18.30 uur veroorzaakte hij een eerste ongeval in Rijkevorsel, door bruusk te remmen. Twee andere wagens waren bij die aanrijding betrokken, en drie mensen raakten gewond.

Vervolgens reed hij met gedoofde lichten verder, aan een hoge snelheid. Vijf minuten later al veroorzaakte hij een tweede ongeval, door een auto te rammen die van een tankstation de baan opreed. Het voertuig ging over de kop. De 19-jarige bestuurder van dat voertuig raakte zwaargewond, een passagier liep eveneens verwondingen op.

Omdat ook zijn wagen bij dat tweede ongeval ernstig beschadigd raakte, nam hij ter plekke het voertuig af van een andere chauffeur die gestopt was om hulp te bieden. De dolleman reed weg in de gestolen wagen. Aan boord zaten nog een moeder en haar kind (4), die doodsangsten uitstonden. Hij liet hen pas na een honderdtal meter uitstappen.

Verraden door nummerplaat

De speurders van de zone Noorderkempen hadden vrij snel een spoor naar de voortvluchtige dader. Op de plek van het ongeval had hij immers een wagen achtergelaten, met daarop Belgische nummerplaten. Het bleek niet zijn wagen te zijn: de Toyota was eigendom van een Roemeen, maar die verbleef in het buitenland. Pas maandagmiddag kon de politie de eigenaar bereiken.

Die vertelde meteen aan wie hij zijn auto had uitgeleend. De speurders troffen die man aan op zijn adres in Antwerpen.

“We zijn een beetje opgelucht”, zo reageert de vader van Jorre Goris (19), de jonge chauffeur die zwaargewond raakte bij het tweede ongeval. De jongeman ligt nog steeds op de dienst intensieve zorgen van het UZ Antwerpen. Zijn ouders werden vanavond om 19.30 uur ingelicht. “Helemaal opgelucht zullen we pas zijn, als Jorre helemaal hersteld is. Hij slaapt voorlopig veel. Dat is een goed teken.”