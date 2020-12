Ondanks de coronacrisis trekken we massaal naar de Canarische Eilanden, waar terrasjes open zijn en toeristen welkom zijn

Ondanks de coronacrisis trekken heel wat Belgen in de kerstvakantie naar de zon. De Canarische Eilanden staan met stip op één. Het is de enige warme bestemming waar de terrasjes open zijn en de toeristen welkom zijn. Experts kijken met lede ogen toe. “Stel je voor dat we de eindejaarsfeesten goed doorkomen, en dat dan plots begin januari veel virus uit het buitenland binnenkomt. Dan zijn we terug bij af”, zegt Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven).