Ernstige kinderziekte RSV is bijna compleet afwezig dankzij coronamaatregelen

Elke winter zorgt de ernstige kinderziekte RSV ervoor dat tientallen patiëntjes intensieve zorgen nodig hebben. Maar dit jaar lijkt een uitzondering te worden: het RS-virus blijkt bijna compleet afwezig. Dat danken we wellicht aan de coronamaatregelen.

Het RS-virus veroorzaakt bij de meeste kinderen een onschuldige verkoudheid, maar baby’s – die nog geen goed ontwikkeld afweersysteem hebben – kunnen er doodziek van worden. In het UZ Gent belanden in een normale winter 35 à 50 hevig benauwde baby’s met RSV op intensieve zorgen. “Nu zijn het er nog steeds 0. Terwijl we normaal gezien toch al aan de helft hadden moeten zitten”, zegt pediatrisch longarts Heidi Schaballie. Dat de infecties uitblijven is een enorme bonus van de strenge coronamaatregelen. “RSV kan dodelijk zijn en we hebben IC-bedden kunnen gebruiken voor coronapatiënten waarvan we dachten dat we ze niet gingen hebben.”

Of de ziekte helemaal zal uitblijven, is afwachten. Mogelijk komt er aan het einde van de winter nog een ‘kleine piek’ als de maatregelen versoepelen. In Australië is er nu een piekje, zegt Schaballie. “Daar zagen ze in hun winter ongeveer 95 procent reductie van het aantal RSV-infecties.”