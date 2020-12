België beschikt al een tijdje over 1,5 miljoen sneltesten, en toch is een brede uitrol nog steeds niet voor meteen

België beschikt al een tijdje over 1,5 miljoen sneltesten. Maar een wettelijk kader is pas maandag goedgekeurd in de bevoegde Kamercommissie. En toch is een brede uitrol nog steeds niet voor meteen: proefprojecten moeten eerst nog uitmaken of de testen wel betrouwbaar en functioneel zijn.

Vandaag beginnen veertien huisartsenpraktijken en zes testcentra met het gebruiken van sneltesten, die het coronavirus binnen het kwartier kunnen opsporen. Het gaat om proefprojecten van de federale overheid.

Die federale overheid ontving al een kleine maand geleden 400.000 sneltesten. Maar een strategie om ze in te zetten, ontbrak toen nog, net als het wettelijk kader. Daarom schieten we pas vandaag in gang met proefprojecten. Professor Herman Goossens, voorzitter van de taskforce testing, hoopt na die proefperiode op een brede uitrol begin januari.

Parallel met de federale overheid, kocht ook Vlaanderen eigen sneltesten aan. De regionale overheid heeft óók al een tijdje 1,1 miljoen testen in een loods liggen. Zij zijn wel al deels ingezet in woon-zorgcentra, zij het in heel beperkte mate en eveneens onder de noemer “proefproject”.

De vraag is uiteraard waarom ook die testen zo lang zijn blijven liggen, en waarom ze bijvoorbeeld niet zijn ingezet in scholen. “De klassieke PCR-testen zijn nog altijd de gouden standaard”, klinkt het bij de Vlaamse overheid. “Een reden om sneltesten in te zetten was net om de labocapaciteit voor PCR-testen te vrijwaren. Dat is in deze fase van de epidemie niet aan de orde.” De sneltesten worden dus als het kneusje in de teststrategie behandelt. En dat is niet onlogisch, want er zijn nog altijd vraagtekens bij hun betrouwbaarheid.

Toch willen de overheden wel een legaal kader creëren. De Kamercommissie Gezondheid nam daarom gisteren een wetsvoorstel aan, dat onder meer voorschrijft dat enkel medische specialisten een sneltest mogen afnemen. De wet kreeg geen enkele tegenstem, maar er was toch wat discussie omdat apothekers (nog) geen sneltesten mogen verkopen. Daarnaast is er ook gestemd over de zelftesten – de testen die burgers zelf kunnen afnemen. Die laatste blijven in België verboden.