Matthias Diependaele (N-VA): “Op 31 december loopt fiscale regularisatie definitief af”

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) hamert erop dat de fiscale regularisatie op het einde van het jaar definitief afloopt. “Wie ‘vergeten’ is belastingen te betalen op een erfenis of op een onderhandse schenking waarvan de schenker binnen de drie jaar overleed, heeft nog tot 31 december om met de fiscus in het reine te komen”, zegt hij. “Tegen dan moeten alle aanvragen binnen zijn.”

Die deadline is strikt, omdat het net rond hardnekkige fraudeurs zich meer en meer aan het sluiten is. “Wie nu nog geen regularisatie aanvroeg, is echt hardleers”, zegt de minister. “Dit is dan ook hun laatste kans om hun ziel te zuiveren.”

Wel geeft hij wat meer ruimte voor dossiers die door corona niet in orde zijn geraakt. Denk maar aan buitenlandse onroerende goederen bijvoorbeeld. “Door de crisis is het vaak moeilijk om buitenlandse autoriteiten te bereiken voor extra informatie. Daardoor lopen sommige dossiers vertraging op.” Zij kunnen voorlopig een dossier voor 1 euro indienen en krijgen dan zes maanden om het correcte bedrag door te geven. Hij wil samenzitten met zijn federale collega Vincent Van Peteghem (CD&V) om dezelfde regeling door te trekken voor dossiers die de Vlaamse en federale fiscus aangaan.