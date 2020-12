Vanaf vijfde leerjaar een laptop voor elke leerling: Ben Weyts (N-VA) trekt 375 miljoen euro uit voor digitale sprong in het onderwijs

Vanaf het vijfde leerjaar basisonderwijs moet elke leerling zijn eigen laptop of ander toestel hebben. Dat is de ambitie die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vooropstelt. Tegen 2023 moet die vervuld zijn en daarvoor maakt hij de komende jaren 375 miljoen euro vrij. “Goed dat die technologie er komt, maar zaligmakend is ze niet”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere.