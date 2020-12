Nu buurlanden in lockdown gaan: wat ligt er vrijdag bij ons op tafel van het Overlegcomité?

De buurlanden draaien één voor één de duimschroeven aan. Bij ons buigt het Overlegcomité zich vrijdag over de coronasituatie. Maar waar vorige week de hoop nog leefde om daar versoepelingen op tafel te leggen, liggen de kaarten nu helemaal anders. Ook bij ons stagneert de curve. “Toch is de situatie anders dan in de buurlanden. De cijfers zijn beter, en veel kunnen wij niet meer verstrengen.”