Voetbalstadions in Londen gaan weer op slot

De terugkeer van een beperkt aantal fans bij de thuiswedstrijden van de Londense clubs in de Premier League is van korte duur geweest. Vanaf woensdag is de Engelse hoofdstad weer ingedeeld in het derde risiconiveau vanwege een toename van het aantal besmettingen met het coronavirus. In ‘Tier 3’ is bij sportwedstrijden en andere live-evenementen geen publiek welkom.