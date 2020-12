Blundertje mag, meevoetballen moet: waarom ook doelmannen in België verplicht zijn om het voorbeeld van Manuel Neuer te volgen

“Een doelman is een doelman omdat hij niet kan voetballen.” Dat zei Ruud Gullit ooit. Heeft het Oranje-icoon gelijk? Wie van Mike Vanhamel die ene fout zag, zegt ja. Wie zijn collega’s wekelijks risico’s ziet nemen, vreest zelfs een kwalijke trend. Moet een doelman niet in de eerste plaats ballen pakken? Gewezen sluitstukken verdedigen hun beroep.

Dom, hoe Beerschot zichzelf in de voet schoot op Le Canonnier. Dom, hoe doelman Mike Vanhamel de bal in de voet van Moeskroen-speler Onana schoot. Zie ook Jean Butez die in de fout ging met zijn uitvoetballen ...