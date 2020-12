Franse president Macron kondigt referendum aan over opname klimaatstrijd in grondwet

De Franse president Emmanuel Macron heeft maandag aangekondigd een referendum te zullen houden over de vraag of de strijd tegen de klimaatopwarming in de grondwet moet opgenomen worden. Dat zei hij na afloop van een vergadering met de Burgerconventie voor het klimaat. Het voorstel voor een referendum moet wel eerst nog door het parlement goedgekeurd worden.

De strijd tegen de opwarming van de aarde zou in artikel 1 van de grondwet moeten worden toegevoegd, aldus Macron. Fransen zullen zich daarnaast ook moeten buigen over de vraag of zaken als biodiversiteit en bescherming van het milieu in de grondwet moet.

Het zou het eerste Franse referendum zijn in 15 jaar. In 2005 werd gestemd over een Europese Grondwet, maar daarover stemden de Fransen toen negatief. Het referendum over de opname van de klimaatstrijd in de grondwet komt er op vraag van de 150 koppen tellende Burgerconventie voor het klimaat. Dat was een van hun 149 voorstellen.

Emmanuel Macron had op 14 juli aangegeven dat hij de strijd tegen de opwarming van de aarde “zo snel mogelijk” in de grondwet wilde opnemen, wat “een grote stap voorwaarts” zou zijn. Hij ging echter niet akkoord met het voorstel om het milieu boven andere fundamentele waarden te plaatsen.