CLUBNIEUWS. Anderlecht volgt Oekraïense spits, nieuwe coronabesmetting bij OHL en AA Gent lijdt 5,8 miljoen euro verlies

Dagelijks houden de vele clubwatchers van Het Nieuwsblad de vinger aan de pols bij onze eersteklassers. Blessures, transfergeruchten of echte transfers, opstellingen of gewoon (leuke) weetjes: ontdek hier als eerste al het clubnieuws van de dag!

ANDERLECHT. Oekraïense spits in beeld, Tau weer weg?

Anderlecht volgt Mykola Kuharevych (19), een spits van Rukh Lviv. De aanvaller van 1,93 meter is ook Oekraiens belofte-international die 1 keer scoorde in 12 matchen. RSCA ziet er wel meer een project in voor volgende zomer. Kuharevic is betaalbaar, maar nog geen afgewerkt product.

Een andere vraag is of Percy Tau (26) in januari al terugkeert naar Brighton & Hove door een clausule. RSCA houdt daar rekening mee. Normaal zou dat zeer moeilijk zijn, maar door de Brexit worden de regels om niet-Europeanen in het VK te rekruteren versoepeld. Brighton kan daarvan profiteren. Eerder kreeg Tau nooit een werkvergunning. Bij RSCA scoorde hij al 4 keer. (jug)

BX Represent, de socio-sportieve organisatie van Vincent Kompany in Brussel, organiseert een Running Challenge op Strava. De bedoeling is om de financiële problematiek onder de aandacht te brengen van Brusselse amateurclubs die lijden onder de coronacrisis. Onder “My club = My Future 2020” kunnen bereidwilligen meelopen. De loper met de meeste kilometers op 20 december krijgt een paar gesigneerde schoenen van Vincent Kompany. (mah)

AA GENT. AA Gent boekt 5,8 miljoen euro verlies

AA Gent boekte in 2019-2020 een verlies van 5,8 miljoen euro. De omzet nam wel toe met 5 miljoen, maar de andere bedrijfsopbrengsten leverden 9 miljoen euro minder op. Let wel: hierin is de transfer van Jonathan David (30 miljoen euro) nog niet opgenomen omdat hij pas na 30 juni vertrok. Tegenover 60,3 miljoen euro aan inkomsten waren er 66,1 miljoen euro aan uitgaven. Opvallend is de stijging met 9 miljoen van de loonkosten, van 23,2 naar 32,3 miljoen euro. (dits)

Als Roman Yaremchuk woensdagavond in actie komt tegen Waasland-Beveren, rondt de 25-jarige aanvaller van AA Gent meteen een zeer symbolische kaap. Het duel tegen de Waaslanders zou immers de honderdste Belgische competitiewedstrijd zijn voor de Oekraïense spits die aan zijn vierde seizoen bij de Buffalo’s toe is. Met 35 doelpunten in 99 duels in de Jupiler Pro League haalt Yaremchuk een bijzonder fraai gemiddelde. Dit seizoen scoorde ‘Chuk’ alvast acht doelpunten in twaalf duels en is daarmee met grote afstand de absolute topschutter van AA Gent. (ssg)

Foto: BELGA

OH LEUVEN. Nieuwe coronabesmetting

Er is een nieuwe coronabesmetting opgetreden bij OHL. De club maakt niet bekend of het om een speler of een staflid gaat. Het is het vierde ­positieve geval dit seizoen, maar het enige dat momenteel nog positief is. De andere besmettingen traden in augustus en oktober op. De wedstrijd van vanavond tegen Moeskroen komt niet in het gedrang. (mah)

KV OOSTENDE. Met 20 naar Anderlecht

Alexander Blessin selecteerde twintig spelers voorde wedstrijd tegen Anderlecht. Thiam en Boonen zijn er nog niet bij. Voor de match vallen er nog twee spelers naast de selectie.

Cameron McGeehan en Jelle Bataille staan op één gele kaart van een schorsingsdag. (jve)

CLUB BRUGGE. Geen nieuwe coronabesmettingen

Club Brugge haalt opgelucht adem, want na de coronabesmettingen van Vormer, Schrijvers en Horvath doken er gisteren geen nieuwe gevallen op. Alle spelers ondergingen een nieuwe test en bleken negatief. Daardoor moet coach Philippe Clement geen extra spelers missen voor de verplaatsing naar Mechelen van donderdagavond. Vormer en co. zijn dan sowieso nog out, want zij moeten tot en met vrijdag in quarantaine. Dan volgt er een nieuwe test. Indien ze dan negatief testen, kan het trio in actie komen tijdens de Slag om Vlaanderen zondag tegen AA Gent. Ondertussen onderhouden zij hun conditie thuis. Eind oktober moest Club ook al Mignolet, Krmencik en Kossounou een poos missen na een positieve coronatest. (jve)

KV KORTRIJK. Rougeaux out met scheurtje

Lucas Rougeaux heeft in de wedstrijd tegen OH Leuven een scheurtje opgelopen in de hamstrings en zal zo’n zes weken buiten strijd zijn. Door de eerdere blessure van Kristof D’Haene zijn alleen nog Sainsbury, Derijck, Golubovic en ­Hines-Ike beschikbaar voor de centrale plekken achterin. Sainsbury (rugpijn) is nog twijfelachtig voor morgen. (gco)

Foto: Photo News

ZULTE WAREGEM. Nog geen Van Hecke

Zulte Waregem kan nog niet rekenen op Jannes Van Hecke. De middenvelder heeft nog te veel last van een blessure aan de adductoren. Ook ­Mikael Soisalo is niet beschikbaar voor de confrontatie met Antwerp. De Fin verblijft al een tijdje in zijn thuisland om privéredenen. Wanneer hij terugkeert, is nog niet helemaal duidelijk. Zarandia revalideert ondertussen verder van een knieblessure. (tjm)

CERCLE BRUGGE. Match tegen Beereschot in het gedrang

Cercle vertrok gisteren weer op afzondering naar Oostkamp, maar gaf geen selectie vrij. Bates is geschorst en Omolo (enkel) en Kanouté (verrekking onderbuik) zijn out, net als Biancone, Deuro en Decostere. Pas vanmorgen wordt de kern definitief samengesteld. De match staat gepland op het ongewone aanvangsuur van 18.45 uur. De match van zaterdag tegen Beerschot komt wegens Covid in het gedrang. (kv)

KV MECHELEN. Scheurtje voor Vanlerberghe

Bij Jordi Vanlerberghe werd een klein scheurtje vastgesteld aan de ­adductoren. De verdediger mist de duels tegen Club Brugge en OHL. ­Siemen Voet krijgt geen schorsing voor zijn rode kaart. Hij komt er vanaf met één speeldag voorwaardelijk en een boete van 500 euro met uitstel.

Marian Shved knokte zich opnieuw in de gratie en werd beloond met een plaatsje op de bank. (thst)

BEERSCHOT. Vandaag nieuwe coronatesten

Elf personeelsleden van de club, onder wie minstens zeven spelers, hebben een positieve test afgelegd en verblijven in quarantaine zoals het protocol van de Pro League voorschrijft. Onder de positieve gevallen zitten basisspelers als ­Frédéric Frans, Pierre Bourdin, Tarik Tissou­dali, Raphael Holzhauser en Musashi Suzuki. De wedstrijden tegen Cercle en Anderlecht staan op de helling. (kofr)

WAASLAND-BEVEREN. 2020 zit erop voor Sula, Efford terug

Pech voor Din Sula. De beloftevolle spits liep dit weekend op training een verrekking aan de mediale band op en staat enkele weken aan de kant. Zondag werd nog voor het ergste gevreesd, maar zijn blessure lijkt al bij al nog mee te vallen. Goed nieuws was er wel voor Joe Efford. De Amerikaanse aanvaller heeft gisteren zijn eerste ­volledige groepstraining afgewerkt. (whb)

ANTWERP. Gelin kan morgen gewoon spelen

Jérémy Gelin liep tegen Club Brugge een rode kaart op, maar hij moet geen match schorsing uitzitten. Het bonds­parket stelde één speeldag voorwaardelijk voor en Antwerp heeft dat voorstel aanvaard. De centrale verdediger is morgen tegen Zulte ­Waregem dus gewoon ­inzetbaar.

Ritchie De Laet keert ook nog terug uit schorsing. (dvd)