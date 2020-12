Informatie over bronnen van besmetting “niet te verwerken”

Wekenlang werd niets gedaan met het antwoord op de vraag waar COVID-patiënten denken besmet geraakt te zijn. Deze gegevens kwamen niet door of zijn niet te verwerken. Dat meldt De Standaard.

Bevestigde coronapatiënten krijgen van de contactonderzoekers altijd de vraag of ze vermoeden hoe en waar ze besmet geraakt zijn. Is dat het geval, wordt hen gevraagd dat concreter te maken. De opties gaan van “thuis” of “bij vrienden thuis”, over “in het koor” tot “in de winkel”. De contactonderzoekers vinken 1 van de 25 mogelijkheden aan, het antwoord komt in het computer­systeem terecht.

De vraag werd al aan tienduizenden patiënten gesteld. Ze gaven zeker niet allemaal antwoord. Veel mensen weten niet waar ze ­besmet raakten. Maar zelfs als slechts een minderheid dat doet, gaat het om duizenden antwoorden. Die ­informatie kan inzicht geven in de epidemie en mogelijk zelfs helpen bij het nemen van maatregelen.

Door problemen met de informatiestroom bij Sciensano hebben de regionale gezondheidsdiensten de voorbije weken niets kunnen aan­vangen met de data. Het Inter­federaal Comité Testing en Tracing besliste in november om de vraag toe te voegen, maar Sciensano slaagde er niet in de data goed te verwerken. “Intussen werden alle nodige aanpassingen gedaan”, klinkt het bij Sciensano.

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt dat de ­data sinds kort weer doorkomen, maar in een zogeheten ‘datadump’. “Er zit geen structuur in, er zijn verschillende bestands­format­en”, zegt woordvoerder Joris Moonens. “De data zijn niet ­zo­maar te verwerken. Onze analisten brengen er nu structuur in, dat zou eind deze week in orde moeten zijn.”