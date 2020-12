Hier hebben we 800 jaar op gewacht: waarom je op 21 december naar de hemel moet kijken

Er is licht aan het einde van de tunnel. Op 21 december, in het staartje van ons coronajaar, zal er een heldere ‘ster’ zichtbaar worden aan de hemel: een optisch kunstje van de planeten Jupiter en Saturnus, die voor ons blote oog ‘samensmelten’. Uitzonderlijk, want zo innig én zo publiekelijk zichtbaar hebben de planeten mekaar in geen 800 jaar omarmd.

We hebben chance. En eigenlijk ook weer niet extreem veel. Want technisch gezien halen onze superplaneten Jupiter en Saturnus elkaar elke twintig jaar in: Jupiter doet bijna twaalf jaar over zijn toer rond de zon, Saturnus bijna dertig. Alleen gebeurt zo’n samenstand slechts héél af en toe op zo’n nauwkeurige en elegante manier dat beide planeten over elkaar lijken te schuiven als één heldere ster. Dat gebeurde de laatste keer op 16 juli 1623, weinig zichtbaar en amper opgemerkt. Dit jaar krijgen we een zitje op de eerste rij: de unieke ‘grote conjunctie’ zal mooi waar te nemen zijn tussen 17 en 25 december, met een hoogtepunt op 21 december – in zuidwestelijke richting, kort na zonsondergang.

“Saturnus staat natuurlijk twee keer zover van de aarde”, zegt Christoffel Waelkens, hoogleraar sterrenkunde aan de KULeuven. “Maar omdat de vlakken waarin zij en wij ons bewegen een beetje geheld zijn ten opzichte van elkaar, zitten ze soms dichter of verder bij elkaar. Nu passeren de planeten elkaar zo dicht dat ze met het blote oog nog moeilijk te onderscheiden zijn. Mensen die veel naar de hemel kijken, hebben dat al lang door: al maanden komen ze steeds dichter bij elkaar.”

Kerstster

Met een fonkelend hoogtepunt nét rond Kerstmis. Het moment voor wensen? “Er bestaat een hele sterke theorie die zegt dat de fameuze ster van de wijzen uit het Oosten, de kerstster van Bethlehem, ook een samenstand was tussen Jupiter en Saturnus. En er is er inderdaad eentje geweest rond het begin van onze tijdrekening. De 21ste december gaan de mensen daar misschien een heel diepzinnige symboliek in zien, en misschien moeten ze dat ook gewoon doen. Genieten, een goed glas heffen. Dit is nu iets wat we allemaal samen kunnen bekijken, elk vanuit ons tuintje, op meer dan 1,5 meter. Die dag kunnen we naar de planeten kijken die samenkomen, terwijl wij dat niet mogen.”

Wie te vroeg in slaap valt: in 2080 volgt een nieuwe kans.