Man (22) die kitten wurgde, riskeert half jaar cel: “Dat was een donkere periode in mijn leven”

Gent - Een man (22) riskeert zes maanden celstraf en een verbod om nog huisdieren te houden nadat hij zijn kitten wurgde. Dinsdag werd zijn zaak behandeld door de Gentse rechtbank.

“Dat was een donkere periode in zijn leven en hij heeft iets gedaan wat niet door de beugel kan. Laat ons daar duidelijk over zijn.” Zo zegt de advocaat van een man (22) die vorig jaar in augustus zijn kitten wurgde.

De man werd voor de rechtbank van Gent gedagvaard en zijn zaak werd dinsdag behandeld. De Gentse procureur veroordeelde de feiten met klem en vroeg een strenge straf op te leggen. “Ik vraag zes maanden celstraf, een boete van vierduizend euro en het verbod om dieren te houden.”

Zware rugzak

Op 19 januari velt de Gentse rechter vonnis in deze zaak. De man was zelf niet aanwezig tijdens de behandeling, maar hij liet zich wel bijstaan door een advocaat. “De feiten ontkennen we natuurlijk niet, maar deze man heeft een zware rugzak en probeert nu zijn rug te rechten.”

“Hij is namelijk in begeleiding bij een psycholoog om de trauma’s uit zijn verleden te verwerken en doet vrijwilligerswerk. Daarom zou ik u vragen om een werkstraf op te leggen.”