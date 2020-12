De Grote Coronastudie verlegt focus: “Wie moet er straks als eerste het vaccin krijgen?”

Al sinds de start van de pandemie houdt de UAntwerpen, met steun van UHasselt, KU Leuven, ULB en het FWO de vinger aan pols wat betreft motivatie en mentaal welzijn in tijden van corona. Nu straks de verdeling van de vaccins van start gaat, verandert het onderzoek van invalshoek. Centraal wordt de vraag: ‘Wie ziet u graag als eerste het vaccin krijgen?’

De bevraging/studie is dinsdag aan zijn 26ste editie toe en nu we met z’n allen uitkijken naar een vaccin, wordt de vraagstelling lichtjes anders. “In ons land start de vaccinatiecampagne normaal op 5 januari”, aldus prof. Pierre Van Damme (UAntwerpen). “De vaccins gaan slechts geleidelijk beschikbaar worden in België. Niet iedereen zal een vaccin kunnen krijgen in de eerste jaarhelft. Het opmaken van de volgorde van vaccineren is een heel belangrijke, maar ook heel complexe klus, met telkens argumenten pro en contra.” Om die reden is de centrale vraag van de studie: “Welke groepen moeten als eerste het vaccin krijgen? Eerst alle bewoners en de personeelsleden van de woonzorgcentra?Gevolgd door alle zorgverstrekkers? Wanneer komen de andere 80+-ers aan de beurt? En wat met de jongeren? In de enquête kan u elf groepen rangschikken.

Meedoen aan de bevraging kan via deze link.