Het Italiaanse voetbalhart kreeg bijna opnieuw een infarct na slecht nieuws over topschutter aller tijden van de Azzurri

De Italiaanse voetbalwereld is nog steeds in rouw na het overlijden van Paolo Rossi, de spits die de Azzurri in 1982 naar de wereldtitel schoot. Bijna kreeg voetbalminnend Italië deze week opnieuw een mokerslag te verwerken door slecht nieuws over Gigi Riva.

Riva’s echte voornaam is eigenlijk Luigi, maar iedereen kent hem als Gigi. De nu 76-jarige spits maakte in de jaren zestig en zeventig furore als goalgetter van Cagliari. Hij speelde in totaal liefst 315 keer voor de club uit Sardinië en scoorde daarin 164 doelpunten. In het seizoen 1969-1970 zorgde Riva voor het onmogelijke door Cagliari voor de eerst en voorlopig enige keer kampioen te maken. Over 30 speeldagen bleef de club toen Inter, Juventus en Milan voor.

Ook bij de nationale ploeg schitterde Riva met 35 doelpunten in 42 interlands. Een totaal waardoor hij nog altijd de topscorer aller tijden van zijn land is. Hij won het EK in 1968 en speelde twee jaar later de finale van het WK, die verloren werd van Brazilië.

Riva (rechts) scoorde in de befaamde 4-3-zege van de Italianen in de WK-halve finale tegen West-Duitsland. Foto: BELGAIMAGE

Maar deze week sloeg het noodlot ei zo na toe ten huize Riva. De ex-spits viel zwaar in zijn woning en moest eigenlijk afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Italië hield zijn hart vast, maar al snel kwam het goede nieuws dat Riva ervan is gekomen met enkele kneuzingen. Hij weigerde zelfs in de ambulance te stappen en ging gewoon weer naar bed. Kranig, heet dat.