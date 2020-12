Dertig huiszoekingen en 25 arrestaties in onderzoek naar fraude met steunmaatregelen: verdachte gewond door politiekogel

In een gerechtelijk onderzoek naar ernstige en georganiseerde sociale fraude met zogenaamde “corona”-werkloosheidsuitkeringen, zijn dinsdag dertig huiszoekingen uitgevoerd, hoofdzakelijk in het Brusselse gewest en de provincie Henegouwen. Daarbij werden 25 personen opgepakt en meegenomen voor verhoor. Bij een actie raakte een verdachte gewond door een politiekogel. Dat meldt de RBTF en wordt bevestigd door het federaal parket. De verdachten zouden ten onrechte werkloosheidsuitkeringen gevraagd en gekregen hebben door misbruik te maken van de identiteit van honderden personen. Andere personen hebben dan weer uitkeringen ontvangen in hun eigen naam terwijl ze er schijnbaar geen recht op zouden hebben.

Tijdens de lockdown, die ingevoerd werd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zaten heel wat werknemers tijdelijk zonder werk. De regering besloot daarom om de regels rond de tijdelijke werkloosheid te versoepelen. Naar schatting hebben in maart 2020 meer dan 900.000 personen van dit recht gebruik kunnen maken.

Minstens een aantal malafide figuren zou echter van het systeem misbruik gemaakt hebben door onterecht uitkeringen aan te vragen, via de zogenaamde DIMONA’s. DIMONA’s (acroniem van déclaration immédiate/onmiddellijke aangifte) zijn aangiftes die een werkgever moet doen zodra hij begint iemand onder zijn gezag tewerk te stellen. DIMONA’s kunnen worden gedaan via het internet op de website van de RSZ. Werkgevers kunnen die DIMONA ook retroactief doen, bijvoorbeeld als iemand op een zaterdagavond werkt in een restaurant en de werkgever pas de volgende dage de aangifte doet. Door dat systeem is het ook mogelijk om een DIMONA op te stellen van meerdere maanden geleden.

“Identiteit misbruikt”

“De diensten van de RSZ en de RVA hebben vastgesteld dat er bij bepaalde bedrijven retroactieve DIMONA’s werden ingevoerd voor verschillende personen van wie de identiteit lijkt te zijn misbruikt”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. “Zodra deze DIMONA-aangiftes waren gedaan, werd er een aanvraag ingediend bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) of een andere betalingsinstelling om de betaling van de corona-uitkeringen te ontvangen. Op die manier werd de identiteit van honderden personen misbruikt.”

De oplichters zouden daarvoor ook gebruikgemaakt hebben van lege of valse vennootschappen. Andere personen zouden dan weer in eigen naam uitkeringen ontvangen hebben hoewel ze daar geen recht op hadden. De schade voor de sociale zekerheid wordt momenteel geschat op twee miljoen euro, aldus nog het federaal parket.

Verdachte gewond door politiekogel

Dinsdag vielen speurders van de federale gerechtelijke politie van Brussel en Charleroi, samen met de diensten van de RSZ en de RVA, binnen op dertig adressen en arresteerden 25 personen. Bij die huiszoekingen raakte één verdachte gewond door een politiekogel. De politie nam ook drie wapens en verschillende luxevoertuigen in beslag.

De verschillende verdachten worden voorgeleid bij een onderzoeksrechter die zal bepalen of zij al dan niet in verdenking worden gesteld en in voorlopige hechtenis worden genomen.