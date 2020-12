Ondanks coronacrisis is het aantal opgerichte ondernemingen sinds juni hoger dan in 2019

Tussen juni en oktober werden in Vlaanderen meer ondernemingen opgericht in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt dinsdag uit een rapport van Statistiek Vlaanderen. Het aantal geschrapte ondernemingen ligt sinds april lager dan een jaar geleden, behalve in augustus.

Het maandelijkse aantal oprichtingen van ondernemingen kende tot maart 2020 een vrij gelijkaardig patroon over de jaren heen met pieken en dalen in dezelfde maanden, gecombineerd met een algemeen licht stijgende trend tussen 2018 en 2020. Maar de coronacrisis heeft daar verandering in gebracht. In april 2020 lag het aantal oprichtingen 33 procent lager dan in dezelfde maand in 2019. In mei 2020 ging het om een daling van 19 procent tegenover mei 2019.

Vanaf juni 2020 is er echter opnieuw sprake van een toename van het aantal oprichtingen in vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden. In juni ging het om een stijging van 10 procent tegenover dezelfde maand in 2019, in juli om een stijging van 18 procent. Deze stijgende trend zette zich verder in augustus met een stijging van 32 procent tegenover augustus 2019. In september nam die stijging weer enigszins af, maar werden er nog steeds 4.922 btw-plichtige ondernemingen opgestart, 12 procent meer dan een jaar eerder. Van de maanden oktober en november zijn nog geen cijfers beschikbaar.

Het aantal schrappingen van ondernemingen ligt sinds april van dit jaar ook lager in vergelijking met een jaar eerder. Enkel in augustus werden er meer ondernemingen geschrapt als btw-plichtigen dan in augustus 2019. In september tekende zich echter opnieuw een daling af en werden 2.692 ondernemingen geschrapt, 6 procent minder dan in dezelfde maand in 2019.