Wetsdokter op proces Ferre: “Het jongetje zag er perfect normaal uit, maar we moesten achteruit door indringende ethergeur”

Zwevegem / Brugge -

Op het etherproces rond de kleine Ferre (8) verklaarden de wetsdokters dat ze onder de indruk waren van de dood van het jongetje. Vooral omdat er uitwendig helemaal niets vreemds aan het kind te merken was. “Hij zag er perfect normaal uit. Maar bij de inwendige schouwing moesten we achteruit vanwege de zeer indringende ethergeur. Daar hadden we geen toxicoloog voor nodig.”