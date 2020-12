“Samenkomen op een onbewaakt moment”: ons werk is een bron van besmettingen, en dat wil de overheid nu aanpakken

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne gaat de controles bij bedrijven opvoeren. Want hoewel thuiswerk nog steeds verplicht is, wordt het opvallend minder gedaan dan in het voorjaar. Nochtans is de werkplek wel degelijk een bron van besmetting. “Zeker wanneer mensen samen hun boterhammen opeten of koffiedrinken”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.