Driejarig meisje vermoedelijk verkracht op migrantenkamp Lesbos

De Griekse justitie is een onderzoek gestart naar de vermoedelijke verkrachting van een driejarig meisje. Het meisje is een Afghaanse vluchteling, die in het tijdelijke Kara Tepe-kamp verblijft op het Griekse eiland Lesbos. Dat meldt het Griekse Ministerie van Migratie.

Het meisje werd nauwelijks bij bewustzijn en bloedend teruggevonden in de sanitaire voorzieningen van het kamp. Een forensische arts moet het meisje en de vermoedelijke verkrachting nog onderzoeken.

In het tijdelijke kamp Kara Tepe wonen meer dan 7.300 migranten in moeilijke omstandigheden, nadat een brand in september het kamp Moria verwoestte. De tenten waarin ze leven, zijn vorige week tijdens hevige regenbuien ondergelopen. “Er zijn zoveel natte tenten en er is geen enkele droge plek om naartoe te gaan. We zijn bang dat velen ziek zullen worden”, zei een groep kampvrijwilligers zondag op Facebook.

De EU en Griekenland hebben begin december een overeenkomst ondertekend om tegen september 2021 een nieuw opvangkamp voor migranten op het eiland Lesbos op te zetten, ter vervanging van het kamp in Moria, en Kara Tepe. In het nieuwe kamp “zullen we zorgen voor fatsoenlijke omstandigheden voor de migranten en vluchtelingen die aankomen, en ook de inwoners van de Griekse eilanden ondersteunen”, zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen destijds.