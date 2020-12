Wordt het sprookje een nachtmerrie? Het huis van stuntploeg Atalanta staat in brand na ruzie tussen gelauwerde trainer en cultspits

Maandag werd Atalanta in de 1/8ste finales van de Champions League uitgeloot tegen Real Madrid. Een taaie brok voor De Koninklijke? Vorig seizoen wel, maar het lijkt nu het ideale moment om tegen de Italiaanse stuntploeg uit te komen.

Het gaat namelijk niet zo goed met ‘La Dea’. Atalanta ontpopte zich de voorbije jaren tot een topploeg in de Serie A, met een vierde plaats (2017) en twee derde plekken (2019, 2020) tot gevolg. Er werd ook een bekerfinale gehaald in die periode en vorig seizoen zelfs de kwartfinales van de Champions League, waarin het pas in extremis verloor van PSG.

Maar dit seizoen is de magie van trainer Gian Piero Gasperini minder effectief. Atalanta (11 punten) plaatste zich op zich nog wel makkelijk voor de laatste zestien in de Champions League in een groep met Liverpool (13), Ajax (7) en Midtjylland (2). In de competitie gaat het echter niet zo vlot als de voorbije jaren. ‘La Dea’ staat pas achtste, op tien punten van leider Milan.

De reden? Het botert niet meer tussen Gasperini en kapitein Papu Gomez. De Italiaan, die de voorbije jaren gelauwerd werd voor zijn mooi voetbal en de kansen die hij geeft aan jonge spelers, was er niet mee opgezet dat de Argentijnse spelmaker in de Europese wedstrijd tegen Midtjylland (op 1 december) zijn bevelen straal negeerde. Het kwam tot een relletje in de kleedkamer en Gomez mocht binnen blijven voor de tweede helft.

Foto: REUTERS

“De waarheid”

Daarna speelde Gomez wel tegen Ajax, maar tegen Fiorentina zat hét gezicht van Atalanta 90 minuten op de bank. En hij zat zelfs niet in de selectie voor de match tegen Udinese, die uiteindelijk uitgesteld werd door het slechte weer.

Gasperini zelf reageerde al dat hij “niet weet” hoe de club de ruzie wil beslechten, nadat zijn aangeboden ontslag geweigerd werd. Voorzitter Antonio Percassi hoopte de zaak “achter gesloten deuren” te regelen, maar dat was zonder Gomez gerekend. Die plaatste een niet te misverstane boodschap op zijn sociale media.

“Lieve fans, ik schrijf jullie hier omdat ik geen andere manier heb om mezelf te verdedigen”, aldus de vijfvoudige international die bekend werd door een opvallend dansje na goals. “Ik wil zeggen dat de waarheid boven tafel komt op het moment dat ik vertrek. Jullie kennen me. Jullie aanvoerder.”

En dus doen de geruchten de ronde over een vertrek van de 32-jarige Gomez, de voorbije zeven jaar goed voor 59 doelpunten en 71 assists voor Atalanta. En nogmaals: de drijvende kracht achter het succes van de club uit Bergamo in de 3-4-3 van Gasperini. Gomez zou gevraagd hebben om met een vrije transfer te mogen vertrekken. Milan, Inter, Roma én PSG zouden interesse hebben, beweert La Gazzetta dello Sport. Maar ook clubs uit de Emiraten liggen op de loer, net zoals vorige zomer.