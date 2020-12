Burgemeester laat nieuwe nachtclub verzegelen na opduiken feestfilmpje tijdens lockdown: “Blijkbaar duurde het voor de uitbaters allemaal wat lang”

Rumst - De burgemeester van Rumst heeft een nachtclub op zijn grondgebied laten verzegelen nadat er feestfilmpjes waren opgedoken op sociale media. Dat feestje vond al plaats in september. Het gaat om Club Luxx, die zou open gaan nét op de dag dat de eerste lockdown van start ging.

Club Luxx ligt aan de Pierstraat-’s Herenbaan, en is de gerenoveerde discotheek ‘Escape’ die door een team rond Gary Uksuz dit voorjaar tot een nachtclub werd omgebouwd. Een grootse opening was voorzien precies op de dag dat de regering de eerste lockdown liet ingaan. Sindsdien bleef het wachten op een mogelijke nieuwe openingsdatum.

“Blijkbaar duurde het voor de uitbaters allemaal wat lang”, zegt burgemeester Callaerts (N-VA). “Ik kreeg ook geen melding of vraag waar of wanneer dat wel kon. Tot ik eind vorige week op de hoogte werd gebracht dat op sociale media filmpjes circuleerden dat in de zaak op 26 september blijkbaar wel werd gefeest.”

Foto: RR

De burgemeester contacteerde de politie die de zaakvoerder verhoorde. Met het bestuurlijk verslag in de hand liet de burgemeester begin deze week de zaak bestuurlijk verzegelen. Deze maatregel geldt tot 1 februari.

“Ik kan deze maatregel maximaal tot drie maanden na de vaststelling uitvaardigen”, gaat de burgemeester verder. “Maar de beslissing moet proportioneel zijn om sterk genoeg te staan bij mogelijk beroep. Er geldt sowieso een verplichte sluiting voor dancings tot het einde van het ministerieel besluit. Ik verwacht dat die voor discotheken wel langer dan tot 1 februari zal duren.”

Of er ook een financiële boete volgt, laat de burgemeester in het midden. “Deze verzegeling betekent dat niemand het pand nog mag betreden, dus ook niet voor privédoeleinden. Bij een mogelijk nieuw illegaal feestje moeten de zegels verbroken worden. En een verbreking van die zegels leidt tot strafrechterlijke vervolging.”