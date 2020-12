Westerlo voorziet “gepaste sanctie” nadat voetballers betrapt worden op lockdownfeestje

1B-club KVC Westerlo voorziet een “gepaste sanctie” voor de spelers van de club die afgelopen weekend betrapt werden op een lockdownfeestje in Antwerpen, zo maakte de club dinsdag bekend.

“De betrokken spelers mogen zich aan een boete verwachten die integraal aan een goed doel zal worden geschonken”, zo klinkt het in de mededeling. “Daarnaast knopen we ook een gesprek met hen aan. We gaan na waar het is misgelopen. We blijven de regels herhalen en doen er alles aan om een herhaling van deze gebeurtenissen te voorkomen. Deze zaak handelen we intern verder af.”

Omwille van privacyredenen wil Westerlo geen namen of verdere details vrijgeven, maar de feiten speelden zich zaterdagnacht af op het appartement van Tuur Dierckx in het centrum van Antwerpen. Volgens onze informatie zouden de negen mannen overwegend profvoetballers zijn geweest uit 1B.

KVC Westerlo betreurt de feiten. “Voetballers hebben een voorbeeldrol en de regels hieromtrent zijn heel duidelijk. Niet alleen vanuit de overheid is hier duidelijk over gecommuniceerd, maar ook binnen KVC Westerlo zijn de regels altijd helder meegedeeld. Deze regels zijn dikwijls herhaald en er was niet de minste twijfel over wat al dan niet is toegestaan. We betreuren dan ook de feiten en vinden de gebeurtenissen onacceptabel. Wie de coronaregels overtreedt, wordt beboet. Dat is voor iedereen zo, ook voor voetballers. Door de grotere verantwoordelijkheid die zij dragen, zowel in hun voorbeeldrol als ten opzichte van hun collega-voetballers, vinden we het echter opportuun om hier ook intern gevolg aan te geven.”

Ben Weyts: “Totaal onaanvaardbaar en misplaatst”

Vlaamse minister van Sport Ben Weyts (N-VA) was absoluut niet te spreken over het voorval. “We hebben alles in het werk gesteld om het profvoetbal opnieuw mogelijk te maken”, zegt Weyts. “Zelfs in volle vakantie, nog voor veel andere sectoren. Ik blijf ook achter die keuze staan. We moeten die sportwedstrijden toelaten, al was het maar voor de momenten van collectieve vreugde die we de mensen daarmee schenken. Dat heeft niet met elitarisme te maken, wel net het tegenovergestelde. Samen nu en dan naar een toffe voetbalmatch kijken, dat kunnen de mensen gebruiken.”

“Maar dat voetballers hun privileges misbruiken om de regels aan hun laars te lappen en zich boven de bevolking te plaatsen – want dat is de boodschap die ze hiermee geven - dat vind ik totaal onaanvaardbaar en misplaatst”, klinkt het streng. “Ik heb contact opgenomen met de clubs en de Pro League en het is nu aan hen om een duidelijk signaal te geven.”

“De Pro League kan zelf geen straffen uitdelen, maar de clubs moeten in dit geval hun verantwoordelijkheid maar nemen en hebben ook alle middelen in hun arsenaal om dat te doen. We moeten het signaal geven naar de bevolking en de voetbalwereld geven dat dit echt not-done is.”