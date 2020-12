Waarom voetballers moeite hebben met coronaproof vieren: “Aan een vrijend koppel vraag je toch ook niet om hun orgasme voor zich te houden?”

‘Knuffelcontact‘ is het woord van het jaar. Maar knuffels na een doelpunt kunnen de heren profvoetballers voortaan best achterwege laten als ze niet willen dat er nog meer wedstrijden uitgesteld worden, waarschuwt viroloog Marc Van Ranst. Sportpsychologen Jef Brouwers en Johan Desmadryl leggen uit waarom voetballers ondanks alles toch niet van elkaar af kunnen blijven, en waarom het hen geen goed idee lijkt die impuls te onderdrukken. “Het is alles of niks: doorspelen en erkennen dat er zo’n menselijke reflexen bij komen kijken, of er helemaal mee stoppen.”