Japanse ‘Twitterkiller’ ter dood veroordeeld voor negenvoudige moord: “Ik wilde hen alleen maar helpen”

Een man die in Japan via sociale media contact contact legde met jonge mensen die zelfdoding overwogen en ze vervolgens vermoordde, is ter dood veroordeeld. Hij werd schuldig bevonden aan meervoudige moord.

De 30-jarige Takahiro Shiraishi, bekend als de ‘Twitterkiller’, bekende op het proces dat hij acht vrouwen en een man doodde. Zijn slachtoffers waren allemaal jonge mensen. Het jongste slachtoffer was 15 en het oudste 26 jaar.

In de rechtbank verklaarde hij dat zijn slachtoffers een doodswens hadden en dat hij hen daarbij hielp. Om die reden kon er volgens zijn advocaten geen sprake zijn van moord. Ze probeerden op die manier de kwalificatie terug te brengen naar “moord met instemming”, maar daar gaf de rechtbank geen gehoor aan. De rechter bestempelde de feiten als “doordacht en gruwelijk” en noemde Shiraishi “volledig verantwoordelijk” voor de feiten. “Geen enkele van deze negen slachtoffers heeft toestemming voor hun eigen dood gegeven, ook niet stilzwijgend.”

Gelokt via Twitter

Shiraishi zocht zijn slachtoffers via Twitter. Daar ging op zoek naar jonge suïcidale mensen, vervolgens bood hij hen hulp aan bij de daad. In sommige gevallen beweerde hij zelfs bereid te zijn samen te sterven.

De man werd drie jaar geleden gearresteerd na de verdwijning van een 23-jarige vrouw. De broer van het slachtoffer had op haar Twitteraccount verdachte contacten aangetroffen. Die berichten hebben de politie naar het appartement van Shiraishi in een buitenwijk van Tokio geleid. Om het exacte adres te weten te komen, schakelde de politie een vrouw in die zogenaamd een afspraak wou maken.

Ter plekke troffen agenten in het appartement negen zwaar toegetakelde lichamen, talrijke botten en andere lichaamsdelen aan in onder meer de diepvriezer en koeltassen. Een slachtoffer was een man. De overige acht waren tienermeisjes en jonge vrouwen.

“Adequaat”

Executies in Japan worden uitgevoerd door ophanging. Terdoodveroordeelden worden niet als gewone gevangenen behandeld. Ze hebben vrijwel geen menselijk contact en missen voorrechten die andere gevangenen wel hebben. Tevens wordt de executiedatum geheim gehouden. De terdoodveroordeelden krijgen pas de dag zelf te horen dat hun executie uitgevoerd gaat worden. De familie van de veroordeelde wordt ook pas na de feiten ingelicht.

De zaak veroorzaakte heel wat ophef in Japan. De dag van het verdict kwamen volgens lokale media zo’n 400 mensen naar de rechtbank, hoewel daar slechts zestien zitplaatsen zijn. Na afloop sprak een nabestaande van een “adequaat en passend” verdict.

Tegelijkertijd pookte de zaak het debat omtrent zelfdoding opnieuw op. Japan kent namelijk torenhoge zelfdodingscijfers en hoewel die al enkele jaren in dalende lijn zaten, lijkt die daling door de coronacrisis vrijwel gestopt. In de nasleep heeft de regering aangekondigd meer te willen inzetten op preventie.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be