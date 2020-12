ICC: “Venezuela heeft misdaden tegen de mensheid begaan”

Het Internationaal Strafhof (ICC) meent op basis van eigen onderzoek dat Venezuela misdaden tegen de mensheid heeft begaan. Het zou gaan om marteling, verkrachting en andere vormen van ernstig seksueel geweld en vervolging.

Het ICC stelt dat de autoriteiten, de veiligheidstroepen en de aanhangers van de regering sinds april 2017 “misdaden tegen de menselijkheid in gevangenschap of andere ernstige vrijheidsberoving” hebben begaan. Dat blijkt uit een eerste rapport van hoofdaanklager Fatou Bensouda, dat maandagavond werd gepubliceerd.

Het ICC onderzoekt sinds 2018 misdaden die onder president Nicolas Maduro in Venezuela zijn gepleegd. De rechtbank moet volgend jaar beslissen of er een officieel strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld.

Het is het laatste onderzoek van Bensouda als hoofdaanklager want in de zomer loopt haar ambtstermijn af. In december 2021 zullen de ondertekenende staten van het ICC een opvolger aanstellen.