Schotland telt recordaantal drugsdoden: vooral ‘Trainspotting’-generatie getroffen

In Schotland zijn vorig jaar 1.264 mensen aan drugs overleden, een record. Zo blijkt uit cijfers van het Schotse bureau voor statistiek dinsdag. Geen enkel ander land van de Europese Unie telt er meer.

Het aantal drugsdoden is er meer dan verdubbeld in het afgelopen decennium en ligt 6 pct hoger tegenover een jaar eerder. Verhoudingsgewijs is het aantal drugsdoden in Schotland 3,5 keer hoger als in het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel.

Volgens de laatste cijfers van het Europese drugsverslag waren er in de EU in totaal 8.317 drugsdoden op een jaar. Het Verenigd Koninkrijk staat op de tweede plaats, na Zweden, in de lijst met aantal drugsdoden per 1 miljoen inwoners. In België stierven volgens de laatst beschikbare cijfers van het EMCDDA uit 2013 74 mensen door drugs.

‘Trainspotting’-generatie

In Schotland is vooral de ‘Trainspotting-generatie’ getroffen. Dat zijn heroïnegebruikers tussen de 35 en 54 jaar, die werden genoemd naar de Britse dramafilm ‘Trainspotting’ uit 1996. Meestal hebben ze al jaren een drugsverslaving. Meer dan twee derde (69 procent) van de slachtoffers zijn bovendien mannen.

Sinds de opkomst van heroïne in de jaren tachtig van de vorige eeuw komt drugsmisbruik in Schotland veel vaker voor dan in de rest van Groot-Brittannië. Naar schatting gebruiken bijna 60.000 Schotten op een bevolking van 5,5 miljoen drugs, maar dit omvat ook alcoholmisbruik.

Onderzoekers schrijven armoede en kansarmoede toe aan het grote aantal gebruikers. De Schotse regionale regering pleit al langer voor meer bevoegdheden in de strijd tegen drugs en wil de wetten versoepelen.