Biden spreekt natie toe: “Volgens Trumps eigen standaarden behaalde ik grote overwinning. Ik stel voor dat hij die aanvaardt”

Joe Biden heeft het Amerikaanse volk toegesproken nadat het kiescollege zijn overwinning officieel bevestigde. De president-elect bekritiseerde in zijn toespraak de pogingen van Donald Trump en diens aanhangers om het resultaat te delegitimeren, maar zei dat de democratie en de wil van het volk hebben gewonnen.

Biden, die met een hardnekkige hoest kampte, zei in zijn toespraak dat de grondwet en wil van het volk de bovenhand kregen en dat de democratie standvastig is gebleken. Hij wees erop dat meer Amerikanen dan ooit hun stem uitbrachten, ruim 155 miljoen, terwijl velen zich vooraf twijfels hadden of velen dat wel zouden doen gezien de coronapandemie. “Dit was de duidelijkste manifestatie van de wil van het volk” en die zou volgens Biden gevierd moeten worden in plaats van aangevallen.

“Meer dan 81 miljoen mensen stemden voor mij en Kamala Harris. Ook dat is een record. We wonnen met een marge van 7 miljoen stemmen. We verdienden 306 stemmen van het kiescollege, veel meer dan de nodige 270 en hetzelfde aantal dat Donald Trump en Mike Pence in 2016 behaalden (in feite behaalden zij zelfs maar 304 stemmen, wegens ‘ontrouwe’ kiesmannen , nvdr.). Toen noemde Trump dat een aardverschuiving. Volgens zijn eigen standaarden toonden die cijfers toen een duidelijke overwinning. Ik stel respectvol voor dat dit deze keer ook zo is.”

“Als iemand het niet eerder wist, weten we het nu. Wat diep in de harten van het Amerikaanse volk klopt, is dit: democratie”, zei Biden. “Het recht om gehoord te worden. Om je stem geteld te zien. Om de leiders van dit land te kiezen. Om onszelf te besturen. In Amerika grijpen politici geen macht, het volk geeft de macht aan hen. De vlam van de democratie werd lang geleden in dit land aangestoken. En we weten nu dat niets - zelfs geen pandemie of machtsmisbruik - die vlam kan doven.”

Schokkende aanvallen

Biden bedankte de vele vrijwilligers die hun plicht vervulden in de stemkantoren en telbureaus. Ze verdedigden wat ze “met hun eigen ogen zagen”: dat de verkiezingen veilig en correct verliepen, ondanks verbale agressie en fysieke bedreigingen. “Ik hoop oprecht dat we nooit meer meemaken dat mensen zo aangevallen worden. Dat is ondenkbaar. We zouden hen dankbaar moeten zijn. De democratie overleefde dankzij hen.”

Net als zij, toonde het rechtssysteem volgens Biden integriteit. Hij beschreef hoe Trumps campagneteam tientallen rechtszaken aanspande en alle kansen kreeg om tegen het resultaat te strijden. Hij werd gehoord, maar de zaken werden telkens afgewezen, ook door Republikeinen. “Zelfs zijn eigen hoofd van cyberveiligheid, die de verkiezingen overzag, zei dat het de veiligste waren in de Amerikaanse geschiedenis. Waarna hij ontslagen werd.”

Dat alle hertellingen het resultaat bevestigden en Biden in meerdere staten met een veel ruimere marge won dan Trump in 2016, stopte “de ongefundeerde beweringen” niet. Biden zei het schokkend te vinden dat Republikeinse procureurs-generaal en Congresleden de rechtszaak van Texas en Trump steunden, met de eis dat “de stemmen van ruim 20 miljoen mensen weggevaagd zouden worden” en de verkiezing aan Trump zou gegeven worden. Hij noemde het een “extreem en ongezien” manoeuvre, dat gelukkig unaniem afgewezen werd door het Hooggerechtshof. “Het Hof wilde niet deelnemen aan de aanval op de democratie.”

Samenwerken

“De wil van het volk respecteren is het hart van de democratie, zelfs als het moeilijk is om te aanvaarden. Het is onze verantwoordelijkheid om de grondwet te respecteren.” Biden zei dat hij vier jaar geleden zijn job deed door de overwinning van Trump aan te kondigen in het Congres, en zei verheugd te zijn dat vele Republikeinen nu het resultaat aan het aanvaarden zijn. “We moeten samenwerken, dat is onze plicht voor het volk.”

“In deze strijd om de ziel van Amerika, heeft democratie de overhand gehaald. Wij, het volk, hebben gestemd. Het geloof in onze instellingen hield stand. De integriteit van onze verkiezingen blijft intact. En dus is het nu tijd om de bladzijde om te slaan zoals we doorheen onze geschiedenis hebben gedaan. Te verenigen. Te genezen. Zoals ik tijdens deze campagne al zei, zal ik een president zijn voor alle Amerikanen. Ik zal net zo hard werken voor degenen onder jullie die niet op mij hebben gestemd als voor degenen die dat wel deden.”

“Er staat dringend werk klaar voor ons allemaal. De pandemie onder controle krijgen en de natie zich laten vaccineren tegen dit virus. Onmiddellijke economische hulp leveren die zoveel Amerikanen die vandaag lijden zo hard nodig hebben- en vervolgens onze economie heropbouwen tot die beter dan ooit is.” Daarvoor is het nodig om samen te werken en solidair te zijn. “We zijn verschillend, maar we delen de liefde voor ons land en het geloof in de eindeloze mogelijkheden. Wij, de Verénigde Staten van Amerika hebben altijd het voorbeeld gesteld van een vreedzame machtsoverdracht.”

Biden sloot af met het uitdrukken van zijn medeleven aan de nabestaanden van de intussen meer dan 300.000 overleden Covid-19-patiënten. “Mijn hart gaat naar jullie uit, die straks de feestdagen moeten doorbrengen met een zwart gat in jullie hart.” Hij zei dat “we al eerdere moeilijke tijden hebben gekend, en we ook hier samen door zullen geraken”. “Moge dit moment ons de kracht geven om te herbouwen op een rots die nooit weggespoeld kan worden.”