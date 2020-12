Carrasco voelt zich zwaar miskend in België: “Ik denk niet dat ik een vervelend mannetje ben en toch krijg ik altijd kritiek”

Yannick Carrasco is weer helemaal de oude geworden onder de vleugels van Diego Simeone bij Atlético Madrid. Ook bij de Rode Duivels loopt het opnieuw vlotter dan voordien, maar toch voelt de flankspeler zich miskend.

De Madrileense club staat gedeeld met Real Sociedad aan kop in La Liga, maar heeft twee wedstrijden minder gespeeld. In de Champions League speelt Atlético in de 1/8ste finales tegen Chelsea. Carrasco zit aan twaalf optredens en drie doelpunten, waaronder eentje tegen Barcelona.

“Weet je wat ik soms een beetje triest vind? Hier in Spanje feliciteerde iedereen me met dat doelpunt, met de panna op Marc-André ter Stegen, met mijn spel in het geheel”, aldus de Rode Duivel bij Sport/Voetbalmagazine. “In België hoorde ik: Ja, maar het is de fout van de keeper… Ik ben er trots op Belg te zijn, maar waarom zou je de fout van de keeper willen benadrukken in plaats van mij te feliciteren?”

Foto: REUTERS

Carrasco voelt zich dus miskend in eigen land. “Soms denk ik: indien het een andere speler was, zou men van een genie spreken. Dan keken we honderd keer naar de herhaling en zouden we misschien zelfs niet over de doelman spreken. Maar omdat het Yannick Carrasco is, gaan we wijzen op wat er mis is. Ik denk niet dat ik een vervelend mannetje ben, ik ben altijd respectvol, tweetalig Frans-Nederlands, en toch krijg ik altijd kritiek. Waarom niet blij zijn als ik iets goeds doe? Ik stel vast dat er chouchous zijn en spelers die geviseerd worden door de journalisten. Ik ben er inmiddels aan gewend en ik denk niet dat het nu zal veranderen, maar sommige uitspraken in de krant bezorgen mij een slecht imago. Het is alsof een speler die je niet ziet in het spel, een doelpunt maakt en je de volgende dag alleen maar over hem spreekt. Voor jongens zoals ik, die veel werken, soms in de schaduw, is het logisch dat dit soms irriteert”, klinkt het.