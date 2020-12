Pedofiele ex-Plopsamedewerker verdoofde en verkrachtte jobstudent: “Hij wil begeleid worden, maar er is geen plaats voor hem”

Cedric P. leerde zijn slachtoffer kennen toen hij aan het werk was in Plopsaland. Foto: jhm

De Panne - De strafrechter in Veurne moet oordelen of hij de 50-jarige Cedric P. uit De Panne opnieuw voor twee jaar naar de gevangenis stuurt. Dat vraag het parket, dat zijn eerdere straf met uitstel, voor een geval van pedofilie, wil laten herroepen. De man volgde de hem opgelegde begeleiding nog niet.

Cedric P. kreeg halfweg 2017 van het hof van beroep een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan twee met uitstel. Eerder kreeg hij zelfs zes jaar effectief. P. was aan het werk in Plopsaland en leerde daar een zwakbegaafde jobstudent kennen uit Oostende. Hij betastte de jongen in de paasvakantie van 2015 en viel hem lange tijd lastig.

Onder het mom van de verkoop van een wielertruitje lokte hij de jobstudent naar zijn huis waar hij hem verdoofde met een gasmasker en brutaal verkrachtte. P. kreeg alleen maar uitstel van straf zodat hij zich verplicht residentieel zou kunnen laten begeleiden voor zijn pedofilie. “Maar dat deed hij niet, hoewel het een absolute voorwaarde was voor zijn straf met uitstel”, aldus de procureur die de herroeping van de oorspronkelijke straf vraagt, en de omzetting van het uitstel in een effectieve celstraf.”

Onderaan wachtlijst

Daar ging advocaat Kris Vincke niet mee akkoord. “Mijn cliënt kan er niets aan doen. Hij wil begeleid worden maar er is simpelweg geen plaats voor hem. Omdat hij intussen al anderhalf jaar vrij is, vormt hij geen prioriteit en dus staat hij op de wachtlijst, en wel helemaal onderaan. Hij laat zich intussen wel intensief begeleiden bij een psychiater en zal dat nog lange tijd doen.”

Het vonnis volgt op 5 januari.