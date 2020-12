Politie bevrijdt honderd ontvoerde meisjes en vrouwen in Burundi

De politie in het Midden-Afrikaanse land Burundi heeft naar eigen zeggen ruim honderd jonge vrouwen en meisjes gered uit handen van mensenhandelaars. De politie heeft een bedrijfspand in een buitenwijk van de grootste stad, Bujumbura, bestormd en trof er de opgesloten vrouwen aan die slecht werden behandeld.

Agenten arresteerden twee lieden. Er is een onderzoek begonnen naar het bedrijf dat als dekmantel dient en ook vestigingen zou hebben in Kenia, Oeganda en Tanzania. De vrouwen werden er volgens een politiewoordvoerder al zeker twee weken in erbarmelijke omstandigheden gevangen gehouden. Ze moesten er wachten tot hun ontvoerders gelegenheid kregen ze te verhandelen en verschepen als dienstmeisje of prostituee naar bijvoorbeeld Qatar en Saoedi-Arabië.

Vaak wordt aan jonge vrouwen uit straatarme huishoudens gezegd dat ze een baan krijgen in de huishouding van rijke Arabieren, maar velen worden vervolgens seksueel misbruikt en uitgebuit. Volgens David Ninganza van de plaatselijke hulporganisatie Sojpae (Solidarity of Christian Youth for Peace and Childhood) zijn er ook slachtoffers die in de wereld van illegale donororganen eindigen.

De Internationale Organisatie voor Migratie heeft vorig jaar met de regering van het Afrikaanse land plannen gemaakt voor de bestrijding van deze ontvoeringen en mensensmokkel.