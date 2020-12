Dan toch sneller groen licht voor Pfizer-vaccin in Europa? “Elke dag telt”

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA zal zich al op 21 december buigen over de goedkeuring voor het Pfizer/BioNTech-vaccin.

De Duitse krant Bild schreef dinsdag dat de beslissing op 23 december zou vallen, terwijl het EMA eerder al 29 december als deadline had vooropgesteld. Het EMA wilde eerst niet reageren op de berichten in de krant, maar bevestigt nu toch dat het op 21 december al samen zit.

“De snelheid van het proces is afhankelijk van een robuuste en volledige beoordeling van de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid en wordt bepaald door de beschikbaarheid van aanvullende informatie van het bedrijf om de vragen die tijdens de evaluatie naar voren komen te beantwoorden”, klinkt het. EMA-baas Emer Cooke benadrukte maandag nog dat er geen compromissen zullen zijn op het vlak van veiligheid.

Als het EMA al eerder groen licht geeft voor toelating van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech, dan kan het middel ook al eerder worden geleverd. “Wij wachten het definitieve commentaar van de EMA af. Maar in theorie kunnen wij leveren vanaf het moment dat er een positieve opinie is over het vaccin”, aldus een woordvoerder.

Von der Leyen: “Eerste Europeanen voor einde 2020 gevaccineerd”

Het laatste woord over de toelating is aan de Europese Commissie. Als de wetenschappers die de aanvraag hebben beoordeeld groen licht geven, kan het definitieve besluit zeer snel volgen. “Elke dag telt”, reageerde de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. “We werken op volle snelheid om Covid-19-vaccins die veilig en doeltreffend zijn goed te keuren. Ik verwelkom (de beslissing van) EMA om zijn vergadering om het Pfizer/BioNTech-vaccin te bespreken vooruit te schuiven, nog voor Kerstmis. Waarschijnlijk zullen de eerste Europeanen voor het einde van 2020 gevaccineerd worden.”

Every day counts - we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.



I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.



Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2020

Het is nog niet duidelijk wat een versnelde goedkeuring betekent voor de startdatum van de vaccinatiecampagne in België. De politieke beslissing daarover ligt bij de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) en die komt woensdagvoormiddag samen. “Misschien dat we dan meer duidelijkheid krijgen over de timing en de exacte aantallen die geleverd kunnen worden”, aldus de woordvoerder van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en momenteel de voorzitter van de IMC.

Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond: “Moderna-vaccin voorkomt Covid-19”

Het coronavaccin van Moderna is volgens de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA dan weer “zeer beschermend” en voorkomt effectief Covid-19. Dat blijkt uit een analyse van de FDA, schrijft The New York Times. Daarmee is de laatste rechte lijn ingezet voor de goedkeuring van het vaccin in noodgevallen. Naar verwachting krijgt de entstof vrijdag goedkeuring.

Het vaccin dat door de Amerikaanse biotechfirma Moderna is ontwikkeld, zou het tweede vaccin zijn dat in de Verenigde Staten groen licht krijgt. Maandag werden daar al de eerste doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin toegediend. Volgens The New York Times is het agentschap van plan om vrijdag het Moderna-vaccin in noodprocedure goed te keuren en zou men ten vroegste volgende week al kunnen starten met het toedienen ervan.

De analyse van de FDA bevestigt ook nog eens de doeltreffendheid van 94,1 procent, een cijfer dat al eerder werd bericht. Overigens concludeerde het agentschap dat de bijwerkingen van het vaccin – koorts, hoofdpijn en vermoeidheid – niet gevaarlijk zijn.