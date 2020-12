Ontsnapte koeien vallen in zwembad tijdens uitstapje naar tuin: “Dieren waren in paniek”

Aartselaar - Een kudde koeien ontsnapte het voorbije weekend in Aartselaar en ging op verkenning in de tuin van een woning. Twee van de dieren sukkelden in het zwembad maar konden weer op het droge worden gebracht.

Anouk Beels, gemeenteraadslid voor N-VA in Aartselaar, werd zaterdagnacht samen met haar man Geert Baudewijns naar haar nieuwe woning aan de Kleistraat geroepen. De compromis voor aankoop van de woning was nog maar twee dagen getekend.

“Een buur had ons verwittigd dat een dertigtal koeien in onze tuin stonden. Twee ervan namen een duik in het zwembad.” De dieren profiteerden van de vrijheid omdat hun eigenaar blijkbaar het hek vergat te sluiten. Eens ter plaatse, kregen Geert en Anouk de hulp van buren om de koeien terug naar hun weide te loodsen.

“Het moeilijkst waren de twee koeien die in het zwembad waren gesukkeld”, zegt Geert. “Ze waren wel in paniek maar uiteindelijk konden ze ook uit hun hachelijke situatie bevrijd worden. Uiteindelijk raakten ze allemaal relatief ongeschonden uit hun nachtelijke trip.”

Er kwam de dag erna wel heel wat kuiswerk bij kijken want blijkbaar produceren paniekerige koeien heel wat koeienvlaaien.