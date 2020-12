Demba Ba en Roemeense vierde ref leggen het bij na rel in Champions League: “Hij is geen racist”

Een week nadat de Champions League-partij tussen PSG en Istanbul Basaksehir werd stilgelegd door een racisme-rel, hebben de twee belangrijkste actoren het telefonisch met elkaar bijgelegd.

De match tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir in de Champions League werd vorige week stilgelegd nadat de vierde scheidsrechter uit Roemenië (Sebastian Coltescu) een zwarte assistent (Webo) van Basaksehir racistisch zou bejegend hebben door hem “neger” te noemen. Daarop ontstond er héél wat tumult en gingen alle spelers definitief naar binnen. Sebastian Coltescu beweerde achteraf dat hij ‘negru’ had gezegd, Roemeens voor ‘zwarte’, en dat dit niet racistisch bedoeld was. Aanvaller Demba Ba (ex-Moeskroen), die bij de Turken op de bank zat, was de aanjager om met zijn ploegmaats naar binnen te trekken. Het incident was op dinsdag hét gespreksonderwerp in alle Europese kranten.

Maandag hebben Demba Ba en Sebastian Coltescu met elkaar gebeld om de ruzie uit te praten. Het initiatief kwam voormalig Senegalees international Ousmane N’Doye die nog met Demba Ba in de nationale ploeg heeft gevoetbald en in Roemenië actief was geweest.

“Sebastian Coltescu was één van mijn favoriete scheidsrechters in Roemenië”, zegt N’Doye aan Sport.ro. “Ik belde hem op en zei hem dat ik aan zijn kant stond. Ik weet dat hij helemaal geen racist is. Het was een misverstand. Nadien belde ik met mijn vriend Demba Ba. Ik legde hem alles uit en hij begreep mij. Ik gaf hem het nummer van Coltescu en ik vroeg hem om hem op te bellen. Dat hebben ze gedaan. Achteraf belden ze mij beiden terug op en ze waren heel blij. Demba zei me dat Sebi een goede kerel is, en omgekeerd vertelde Sebi hetzelfde over Demba. Demba zei dat hij nadien ook niets slechts van Coltescu had gehoord, maar vond dat het woord ‘zwart’ niet in het stadion mocht worden gebruikt. Hij heeft niet gezegd dat het racisme is, maar hij zei dat je dat woord niet in het stadion kunt gebruiken en Sebi begreep dat.”

LEES OOK. Peter Vandenbempt: “Historisch keerpunt in strijd tegen racisme? Spelers hadden statement elders moeten maken, niet in Parijs”