Hoe de gele hesjes ervoor zorgen dat Macron nu een referendum rond klimaat wil organiseren: “Hij probeert de jongeren terug te winnen”

De Franse president Emmanuel Macron kondigde maandag aan dat hij een referendum wil organiseren over het al dan niet opnemen van de klimaatstrijd in de grondwet. Dat doet hij na een aanbeveling van ‘de burgerconventie voor het klimaat’ en met het oog op de presidentsverkiezingen van 2022. “Maar het valt nog te zien of dat referendum er effectief zal komen.”