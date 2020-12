Na de ‘eenzaamste olifant’ wil zangeres Cher gorilla redden die al 30 jaar in winkelcentrum zit opgesloten

Gorilla Bua Noi kwam in 1988 aan in Thailand en werd bijna meteen opgesloten in een te kleine kooi van een zoo in een winkelcentrum in Bangkok. Het dier leeft al meer dan dertig jaar in erbarmelijke omstandigheden zonder dat het ooit contact had met soortgenoten. Maar nu wil zangeres Cher daar verandering in brengen.

De 74-jarige artieste slaagde er al in de ‘eenzaamste olifant ter wereld’ te redden en het dier naar een reservaat in Cambodja te brengen. Nu wil ze Bua Noi bevrijden, zodat de gorilla haar dagen in een Congolees reservaat kan slijten. “Een rustige plek, waar ze in waardigheid kan leven in een natuurlijke omgeving, tussen de soortgenoten”, klinkt het.

