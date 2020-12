OVERZICHT. Gerecht kondigt aangepaste richtlijnen aan tegen corona-inbreuken: veel hogere boetes maar geen gebruik van drones

Het College van Procureurs-Generaal heeft dinsdag meer uitleg gegeven over de ‘nieuwe strikte richtlijnen’ die vanaf vandaag gehanteerd zullen worden bij inbreuken tegen de coronawetgeving. Er zijn drie grote onderwerpen behandeld: de boetes, huiszoekingen en het gebruik van drones. Een overzicht.

Zwaardere boetes en inbeslagname

Deelnemers van lockdown-feestjes riskeren vanaf nu een boete van 750 euro in plaats van 250 euro. Voor organisatoren gaat dat om een boete van 4.000 euro in plaats van 750 euro. Voor alle duidelijkheid: die boetes gelden voor grote overtredingen zoals echte lockdown-feestjes. “We viseren hiermee samenscholingen die door hun aard – bijvoorbeeld door alcoholmisbruik of muziek – en het grote aantal deelnemers duidelijk blijk geven van een manifeste wil van het negeren van de coronamaatregelen”, klinkt het. Het parket kan ook beslissen de verdachten rechtstreeks te dagvaarden voor de rechtbank.

Daarnaast blijven ook de boetes van 250 euro voor deelnemers en 750 euro voor organisatoren bestaan. Die zullen uitgedeeld worden aan diegenen die het samenscholingsverbod negeren door bijvoorbeeld toch een kleine familiereünie te organiseren of enkele mensen uit te nodigen om te komen eten.

Naast de hogere boetes of de rechtstreekse dagvaarding voor de rechtbank zal de procureur des konings ook de kans krijgen om de inbeslagname te bevelen van alle middelen die hebben gediend voor de organisatie van dergelijke feesten. Dat gaat dan over de muziekinstallatie, de wagens of gsm’s, maar ook de opbrengsten van een evenement.

Drones

Het College van Procureurs-Generaal is van mening dat het gebruik van drones niet proportioneel is tegenover de ernst van de op te sporen misbruiken. Ze zullen dan ook niet gebruikt mogen worden door de politie voor de vaststelling van inbreuken op de coronawetgeving. “Als er toch pv’s worden opgesteld op basis van het gebruik van drones, dan zullen die door het parket geklasseerd worden zonder gevolg.” De drones mogen wel ingezet worden voor bestuurlijke doeleinden zoals het sturen van mensenmassa’s.

Huiszoekingen

“Het argument dat ‘we tijd verliezen als we contact moeten opnemen met het parket, dus stormen we maar binnen’: dat kan niet. Het is ook een schijnargument, want de parketten zijn dag en nacht bemand en bereikbaar”, klonk het dinsdag. De politie kan dus enkel een woning betreden als de eigenaar daar toelating voor heeft gegeven. Gebeurt dat niet, dan is dat enkel mogelijk mits toelating van de procureur, die ook concrete bewijzen moet krijgen dat er in een bepaalde woning inbreuken gepleegd worden.

“Zeker ook de naleving van het samenscholingsverbod en de avondklok is essentieel om het coronavirus - samen - onder controle te krijgen. Het is onze maatschappelijke taak en plicht daar verder strikt op toe te zien, in het belang van iedereen en uit respect voor allen die de regels wel naleven”, klonk het dinsdag nog.