Sabine heeft na hersentumor constante ondersteuning nodig, maar krijgt geen budget: “Wanneer wordt dit op een menselijke manier aangepakt?”

Na een hersentumor en een zware operatie heeft Sabine Degreef (56) constante ondersteuning nodig. Alleen: haar tijd in het revalidatiecentrum van het ziekenhuis zit erop. Haar kinderen moeten nu een oplossing vinden. “Tot onze verbazing krijgen we geen budget om haar de juiste zorg te bieden”, zegt Pieter van Laere (30). In een open brief klaagt hij het beleid van de overheid aan. “Er zijn zoveel mensen in deze situatie, wanneer wordt dit op een menselijke manier aangepakt?”