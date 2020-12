Francky Dury wil er tegen Antwerp vol tegenaan gaan: “We gaan het niet anders aanpakken omdat we zaterdag tegen STVV spelen”

Door de corona-uitbraak bij Eupen kwam Zulte Waregem afgelopen weekend niet in actie. Extra tijd dus om zich voor te bereiden op een zware periode. Met de trip naar Antwerp trapt Essevee morgen immers een levensbelangrijke anderhalve maand af. “De komende weken worden cruciaal in de strijd om de degradatie”, beseft ook Francky Dury.

Zaterdag staat voor Zulte Waregem de zespuntenwedstrijd tegen STVV op het programma, toch focust trainer Francky Dury zich voorlopig enkel op de wedstrijd van morgen tegen Antwerp. “Ik ga die wedstrijd niet anders aanpakken omdat we zaterdag tegen STVV spelen. We moeten er ook tegen Antwerp vol voor gaan”, verklaart hij. “We hebben niet de luxe om de matchen uit te kiezen. Anders zouden we weleens bedrogen kunnen uitkomen.”

Zulte Waregem kreeg afgelopen weekend onverwachts een weekendje vrij nadat het coronavirus lelijk huis hield bij Eupen. Bij Antwerp daarentegen volgen de wedstrijden elkaar al wekenlang in sneltempo op. Dury ontkent dan ook niet dat zijn team op dat vlak in het voordeel is. “Je kan dat niet ontkennen. Het ritme donderdag-zondag is veel zwaarder dan wanneer je wekelijks slechts één wedstrijd hebt”, vertelt de tacticus van Zulte Waregem.

“Maar anderzijds is het ook wel zo dat als je goede resultaten haalt, je die opeenvolging van wedstrijden veel beter verteerd. Oké, tegen Tottenham en Club Brugge verloor Antwerp wel, maar de wedstrijd tegen Tottenham deed er niet zo heel veel meer toe en tegen Club Brugge had de wedstrijd er helemaal anders uitgezien had Gelin niet na een kwartier rood gepakt”, gaat Dury verder. “Het is dus altijd wat dubbel. De kern van Antwerp is ook breed genoeg om die opeenvolging van matchen op te vangen. Als ik ook zie wie daar zondag allemaal nog op de bank zat: Benavente, Ampomah, Lukaku... Toch allemaal niet van de minsten.”

Cruciale periode

STVV, Moeskroen, Cercle Brugge en Waasland-Beveren. Ziedaar enkele van de tegenstanders die Zulte Waregem tussen nu en eind januari zal bekampen. Wil Zulte Waregem zo snel mogelijk uit de gevarenzone weggeraken kan het zeker tegen die teams maar beter punten pakken. “Het wordt inderdaad een curciale anderhalve maand met heel wat matchen tegen rechtstreekse concurrenten”, beseft Dury. “Eind januari zullen we een balans kunnen opmaken. We staan voor een geweldige uitdaging.”

?Of Zulte Waregem klaar is voor die drukke periode? Dury gelooft alvast van wel. “Na de 8 op 15 van de laatste weken, denk ik dat we er klaar voor zijn. Je mag niet vergeten dat we uit een moeilijke periode komen. Als ik naar de laatste matchen kijk, moet ik echter vaststellen dat we wel in betere doen zijn. Je moet natuurlijk sowieso altijd klaar zijn, maar het helpt altijd als ook het gevoel goed zit.”

Maar eerst dus Antwerp. Ondanks het drukke programma is Dury tegen ‘The Great Old’ nog niet van plan om veel wijzigingen door te voeren. “Op training doet iedereen het zeer goed en daar ben ik heel erg tevreden over. Maar we zitten nog steeds in een moeilijke situatie, waardoor je toch een beetje blijft vasthouden aan de jongens die het de laatste weken goed deden. Maar ik ga zeker al mijn spelers nodig hebben. We proberen het belang van elke speler duidelijk te maken, maar je kan natuurlijk maar met elf spelen”, aldus Dury.

Quote Extra