Republikeinse Senaatsfractieleider Mitch McConnell feliciteert Joe Biden (eindelijk) met verkiezingsoverwinning

De fractieleider van de Republikeinse meerderheid in de huidige Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, zegt dinsdag de overwinning van de Democraat Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van 3 november te erkennen en hem daarvoor te feliciteren.

McConnell is een invloedrijke politicus en één der trouwste bondgenoten van de Republikeinse president Donald Trump in het Congres. De fractieleider had net als veel partijgenoten tot nu toe geweigerd het verlies van partijgenoot Donald Trump toe te geven. Maar nu het Kiescollege maandag Bidens zege officieel heeft vastgesteld is de Senator alsnog over de brug gekomen.

“Het Kiescollege heeft gesproken en ik wil aankomend president Joe Biden gelukwensen”, zei McConnell in de Senaat.

Voorheen hadden nog maar weinig Republikeinen in het Congres de zege van de vroegere vicepresident erkend. Trump zelf weigert nog steeds zijn nederlaag te erkennen en houdt vol dat er massale fraude is gepleegd.