“Heiligschennis” van Franciscus: paus wordt socio bij Boca Juniors

Er heeft dinsdag heiligschennis plaatsgevonden in Argentinië. Paus Franciscus, een beroemd aanhanger van voetbalclub San Lorenzo, heeft een lidkaart gekregen van Boca Juniors, een andere Argentijnse club uit Buenos Aires. Het lidmaatschap komt er in het kader van een onderwijsproject.

De ‘wissel’ van paus Franciscus, die donderdag 84 jaar wordt, wordt in Argentinië, een land waar clubliefde heilig is, met verbazing onthaald. San Lorenzo mag dan geen historische rivaal van Boca Juniors zijn, zoals River Plate dat is. Het blijft opmerkelijk.

Jorge Ameal, de voorzitter van Boca Juniors, schreef op Twitter “erg fier te zijn dat de paus lid is geworden van zijn club”. Hij voegde enkele foto’s toe, met daarbij de overhandiging van de lidkaart aan de paus. Die schonk een gehandtekend shirt van Boca Juniors terug aan de club.

Het lidmaatschap komt er door de recente steun van Boca Juniors aan de pauselijke instelling “Scholas occurentes”, een netwerk van educatieve centra dat in Buenos Aires werd opgericht in de periode dat Franciscus nog aartsbisschop was in de Argentijnse hoofdstad. De instelling is intussen actief in 190 landen. Het project brengt meer dan 400.000 onderwijscentra samen, die worden gesponsord door de katholieke kerk. Hun missie is “gehoor te geven aan de oproep om jonge mensen samen te brengen in een onderwijs dat betekenis genereert”.